Kleiner Pudel ganz gross Hund rettet seinem Frauchen das Leben

Ein Pudel bellt ununterbrochen vor der Haustüre. Damit will er gezielt die Nachbarn alarmieren. Denn sein Frauchen ist gestürzt und kann nicht von alleine wieder aufstehen. Dieser Vorfall ist in einer Wohnung in der chinesischen Provinz Henan entstanden.