Wegen dem Shutdown müsse US-Flughäfen Flüge streichen

Die US-Luftfahrtbehörde FAA plant, den Flugverkehr an 40 Standorten um zehn Prozent zu reduzieren. Grund sind Engpässe bei der Flugsicherung. Tausende Flüge könnten ab Freitag betroffen sein.

ARCHIV - Ein Flugzeug ist in der Nähe von Los Angeles vor dem Vollmond zu sehen. Foto: Ringo Chiu/ZUMA Wire/dpa

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ab Freitag könnten in den USA Tausende Flüge ausfallen: Wegen Engpässen bei der Flugsicherung plant die US-Luftfahrtbehörde FAA eine Reduzierung des Flugverkehrs um zehn Prozent an 40 Standorten.

Welche Flughäfen und Fluggesellschaften es treffen wird, teilten US-Verkehrsminister Sean Duffy (54) und die FAA bei ihrer Ankündigung noch nicht mit. Die Rede war von Standorten mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

Täglich 44'000 Flüge im US-Luftraum

Hintergrund sind Gehaltsausfälle der Fluglotsen infolge des andauernden Regierungsstillstands. Das US-Parlament hat keinen Haushalt verabschiedet, es herrscht daher aktuell ein sogenannter Shutdown.

Die genauen Auswirkungen auf Reisende sind noch unklar. US-Medien berichteten von Tausenden Flügen, die möglicherweise betroffen sein könnten. Im US-Luftraum gibt es laut FAA pro Tag im Schnitt gut 44'000 Flüge.

Längster Shutdown der Geschichte

Der sogenannte Shutdown dauert seit 36 Tagen an – so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushalt einigen. Für die Fluglotsen bedeutet das den Angaben nach den zweiten Gehaltsausfall in Folge.

Nach Darstellung von Verkehrsminister Duffy nehmen Flugsicherungskräfte aufgrund des finanziellen Drucks inzwischen Nebenjobs an. Er appellierte an sie, trotz des Shutdowns zur Arbeit zu kommen.