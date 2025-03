Kein Flugverkehr am Freitag Flughafen in Heathrow ohne Licht nach Stromausfall in Umspannwerk

Der Flughafen in Heathrow ist lahmgelegt. Ein Brand in einem Umspannwerk sorgte am Donnerstagabend für einen Stromausfall. Auch der Flughafen war vom Stromausfall betroffen, wie dieses Video zeigt. Bis auf Weiteres fliegen keine Flüge am Londoner Flughafen.

Publiziert: 10:23 Uhr | Aktualisiert: 10:41 Uhr