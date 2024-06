Katze bringt schlafender Besitzerin ein «Geschenk» Das willst du am Morgen nicht in deinem Bett finden

In Thailand bringt eine Katze ihrer Besitzerin mitten in der Nacht ein kleines Geschenk ans Bett. Doch die Katzenmutter bemerkt nichts von ihrem nächtlichen Besuch und schläft friedlich weiter. Die Überraschung folgt erst am nächsten Morgen.