Junge Frauen und ihre Trends – eine unendliche Achterbahn: Nach einem wilden «Brat Summer» kam der bewusste «Demure Fall». Aber wo stehen wir jetzt? Wird der «Brat Summer» sein Comeback feiern? Der aktuellste Trend auf Tiktok lässt ein Nein vermuten. Denn: «Dilly-Dally Spring» ermutigt junge Frauen, dem Club einen Laufpass zu verpassen.

Der Sommer 2024 war wild. Charli XCX hatte junge Frauen in ihrem chaotischen, partyreichen Leben mit ihren fesselnden, elektronischen Sounds unterstützt. Plötzlich war es in, völlig verpeilt um vier Uhr nachts mit verschmiertem Make-up aus dem Club zu stolpern. Eine absolute Kehrtwende, nachdem die «Clean Girl Aesthetic» Wellen schlug. Auf «Brat Summer» kam die weltberühmte Phrase «very demure, very mindful», was so viel heisst wie: «sehr dezent» oder «sehr bescheiden». Also war im Herbst schon wieder Schluss mit chaotisch und laut.

Internet statt Clubbesuch?

Die jüngere Generation kommt immer wieder in die Schlagzeilen, weil sie aktuell weniger feiern als die älteren Generationen in selben Alter. Das spiegelt sich besonders bei den Nachtclubs, die dichtmachen müssen, wieder. Doch wieso konnte sich der Ausgangstrend von Charli XCX nicht halten? Blick hat mit dem Sozialpsychologen Jakub Samochowiec (46) vom Gottlieb Duttweiler Institut über die Ausgangskrise gesprochen.

«Der Clubbesuch erfüllt verschiedene Bedürfnisse, wie das Kennenlernen neuer Freunde, Sexualpartner und Musikstile oder auch einfach nur, um sich nicht zu langweilen». Allerdings kann man heutzutage ganz bequem aufs Internet zurückgreifen, wenn man seine Bedürfnisse stillen wolle, so Samochowiec. Somit verschlechtert sich das Angebot zunehmend und schliesslich bleiben noch mehr zu Hause. Es handele sich um einen Domino-Effekt, stellt unser Experte fest. Der Trend vom «Brat Summer» kann also weder die Bequemlichkeit des Internets noch den Domino-Effekt verhindern.

«Ihr Mädchen müsst einfach lernen zu trödeln»

Aber wird das warme Wetter den Brat-Summer erneut einläuten? Laut aktuellem Trend ist dem nicht so: Jetzt nach dem Winterschlaf bringt die Tiktokerin @sweirdest in ihrem viralen Video die jungen Frauen wieder weg von langen Partynächten: «Ihr Mädchen müsst einfach lernen zu trödeln. Ihr müsst nicht ständig in den Club gehen. Geht einfach auf euren kleinen Spaziergang und trödelt herum». Da scheint sie nicht alleine zu sein – das Tiktok hat fast eine Million Aufrufe. Doch was versteht man genau unter dem neusten Trend «Dilly-Dally Spring»?

Übersetzt heisst «to dilly dally» so viel, wie die Zeit vertrödeln. Jedoch sollst du nicht auf dein Handy starrend im Bett vergammeln. Die Devise lautet: Bewusst trödeln. Geh raus, vielleicht im Grünen was basteln, ein bisschen Schaufenstershopping betreiben und nachdem du erfolgreich die Sonne aufgesogen hast, kannst du beruhigt wieder nach Hause gehen. Die User in den Kommentaren können es kaum erwarten, bis es warm wird und sie sich dem Trödel-Lifestyle anschliessen können.

Einziger Haken: Irgendwie ist das Dilly-Dallying nicht selten an Konsum und Geldausgeben geknüpft, jedenfalls in den sozialen Medien. Ist es also ein Trend, der einen zum unnötigen Geldausgeben zwingt? Nein! Man kann auch einfach in einen Park gehen, spazieren und dabei die Sonne geniessen.