Hatten sich die Russen-Drohnen nur «verirrt»?

Was steckt hinter den russischen Drohnen in Polen? Ein Angriff? Ein Versehen? Die Hintergründe sind unklar. Der Kreml hat sich bislang nicht dazu geäussert. Dafür ergreift Belarus das Wort. Die Drohnen im polnischen Luftraum seien ein Versehen gewesen.

Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Mittwoch mehr als 400 Drohnen und Raketen auf die Ukraine abgefeuert und dabei mindestens einen Menschen getötet. Einige davon hätten sich «verirrt» und seien deswegen in das Nachbarland Polen eingedrungen. Das erklärte der belarussische Generalmajor Pavel Muraveiko auf Telegram.

Belarus habe daraufhin Polen gewarnt. Muraveiko weiter: «Unsere Einsatzkräfte tauschten Informationen über die Luft- und Radarsituation mit den Einsatzkräften in Polen und der Republik Litauen aus. Dabei machten sie sie auf die Annäherung unbekannter Flugzeuge an das Hoheitsgebiet ihrer Länder aufmerksam.»

Polen hat sich zu dieser Version nicht geäussert. Ministerpräsident Donald Tusk verurteilte die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen als «Provokation grossen Ausmasses».

EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas.

Polen hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Das sagte Tusk in Warschau. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von aussen gefährdet sieht.

«Vergangene Nacht haben wir in Polen die schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Beginn des Krieges erlebt, und Hinweise deuten darauf hin, dass sie absichtlich erfolgte und nicht versehentlich», teilte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas mit. Sie sei in Kontakt mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem polnischen Aussenminister Radoslaw Sikorski. Die EU stehe in voller Solidarität hinter Polen.

Als Konsequenz aus den jüngsten Entwicklungen mahnte Kallas an, die Kriegskosten für Moskau weiter zu erhöhen, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken und in Europas Verteidigung zu investieren. «Russlands Krieg eskaliert, er endet nicht», sagte die frühere Regierungschefin Estlands.