Russen weisen Vorwürfe zurück
Nach dem Angriff auf polnischen Luftraum ist für die Regierung klar: Russland steckt hinter der Attacke. Jetzt melden sich die Russen zu Wort: «Wir halten die Vorwürfe für haltlos. Es wurden keine Beweise vorgelegt, dass diese Drohnen russischen Ursprungs sind», sagte Andrej Ordasch, der Geschäftsträger der Botschaft Russlands in Warschau, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge.
Er verwies darauf, dass ein ähnlicher Vorwurf in der Vergangenheit sich am Ende als falsch herausgestellt habe. Russland sei absolut nicht an einer Eskalation der Beziehungen zu Polen interessiert, sagte der Diplomat. Leider werde dies aufgrund der «russenfeindlichen Stimmung» von der polnischen Regierung ignoriert, fügte er hinzu.
Der Vorfall, auf den sich Ordasch mit seiner Aussage über einen früher fälschlich erhobenen Vorwurf bezieht, liegt knapp drei Jahre zurück. Ende 2022 kamen in Polen nahe der Grenze zur Ukraine zwei Menschen durch den Einschlag einer Rakete ums Leben. Russland hatte zu der Zeit einen grossen Luftangriff auf den Westen der Ukraine gestartet. Soweit bisher bekannt, war das in Polen abgestürzte Flugobjekt damals eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete.
«Taten sagen mehr als Worte»
Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat im Parlament von mindestens 19 Verletzungen des polnischen Luftraums gesprochen. Gegen 23.30 Uhr sei es zur ersten Verletzung des polnischen Luftraums gekommen, sagte Tusk vor den Abgeordneten.
Diese Verletzungen des Luftraums hätten bis etwa 6.30 Uhr am Mittwochmorgen angedauert.
«Mein Dank und meine Glückwünsche gelten dem polnischen Einsatzkommando und unseren Nato-Piloten für den Abschuss russischer Drohnen über Polen. Taten sagen mehr als Worte», schreib Tusk auf X am Mittwochvormittag.
Der Vorfall lasse sich nicht mit vorangegangenen Drohnen im polnischen Luftraum vergleichen: «Dies ist das erste Mal in diesem Krieg, dass sie nicht aufgrund von Fehlern oder kleineren russischen Provokationen aus der Ukraine kamen. Zum ersten Mal kam ein erheblicher Teil der Drohnen direkt aus Belarus», sagte Tusk.
«Wir erwarten mehr Unterstützung bei der Verteidigung»
Nach dem Eindringen von mehreren Drohnen in den polnischen Luftraum hat die Regierung in Warschau Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. Das sagte Regierungschef Donald Tusk im Parlament in Warschau. «Wir erwarten deutlich mehr Unterstützung bei der Verteidigung des polnischen Luftraums», betonte Tusk. Diese Provokation überschreite die bisherigen Grenzen.
Der Artikel 4 des Nato-Vertrags sieht Beratungen vor, wenn sich ein Nato-Staat von aussen gefährdet sieht. Konkret heisst es darin: «Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.» Konkrete Konsequenzen müssen die Konsultation der Artikel-4-Beratungen nicht haben. Theoretisch könnte aber etwa in Folge die Luftraumüberwachung über die Nato verstärkt werden.
Der Artikel wurde seit Gründung des Bündnisses 1949 sieben Mal in Anspruch genommen - zuletzt am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Beantragt wurde das damals von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tschechien und der Slowakei.
Dass Polen nach dem Vorfall um militärische Unterstützung der Allianz nach Artikel 5 bittet, galt als sehr unwahrscheinlich - auch weil dies ein erhebliches Eskalationsrisiko bergen würden. Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt die Beistandsverpflichtung in der Allianz und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle angesehen wird.
Auch Belarus schiesst Drohnen in seinem Luftraum ab
Neben Polen hat in der Nacht auch Belarus, ein enger Verbündeter Russlands, nach eigenen Angaben Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen. Die belarussische Armee erklärte am Mittwoch, sie habe Drohnen «zerstört», die aufgrund von Stör- oder Abfangmanövern der Ukraine und Russlands von «ihrer Flugbahn abgekommen» seien.
Polen hatte in der Nacht nach eigenen Angaben mehrere russische Drohnen abgeschossen, die bei Angriffen in der Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen waren.
Belarus machte keine Angaben dazu, ob es sich bei den in Belarus abgeschossenen Drohnen um russische oder ukrainische Drohnen handelte. Die belarussische Armee erklärte aber, sie habe die polnische Luftwaffe über Drohnen informiert, die sich dem Nachbarland genähert hätten.
Niederlande-Kampfjets halfen beim Abschuss
Die niederländische Regierung hat eine Beteiligung niederländischer Kampfflugzeuge an einem Einsatz der polnischen Luftwaffe zum Abschuss russischer Drohnen bestätigt. «Es ist gut, dass die niederländischen F-35-Kampfjets Unterstützung leisten konnten», erklärte Ministerpräsident Dick Schoof am Mittwoch im Onlinedienst X. Die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen sei «inakzeptabel», fügte Schoof hinzu. Der Fall zeige erneut, «dass der russische Angriffskrieg eine Bedrohung für die europäische Sicherheit darstellt».
Schoof erklärte, er habe dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk seine Unterstützung zugesagt und auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte kontaktiert. «Die Niederlande stehen Seite an Seite mit unserem Nato-Bündnispartner Polen», fügte der niederländische Regierungschef hinzu.
Hatten sich die Russen-Drohnen nur «verirrt»?
Was steckt hinter den russischen Drohnen in Polen? Ein Angriff? Ein Versehen? Die Hintergründe sind unklar. Der Kreml hat sich bislang nicht dazu geäussert. Dafür ergreift Belarus das Wort. Die Drohnen im polnischen Luftraum seien ein Versehen gewesen.
Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Mittwoch mehr als 400 Drohnen und Raketen auf die Ukraine abgefeuert und dabei mindestens einen Menschen getötet. Einige davon hätten sich «verirrt» und seien deswegen in das Nachbarland Polen eingedrungen. Das erklärte der belarussische Generalmajor Pavel Muraveiko auf Telegram.
Belarus habe daraufhin Polen gewarnt. Muraveiko weiter: «Unsere Einsatzkräfte tauschten Informationen über die Luft- und Radarsituation mit den Einsatzkräften in Polen und der Republik Litauen aus. Dabei machten sie sie auf die Annäherung unbekannter Flugzeuge an das Hoheitsgebiet ihrer Länder aufmerksam.»
Polen hat sich zu dieser Version nicht geäussert. Ministerpräsident Donald Tusk verurteilte die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen als «Provokation grossen Ausmasses».
Polen hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Das sagte Tusk in Warschau. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von aussen gefährdet sieht.
«Vergangene Nacht haben wir in Polen die schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Beginn des Krieges erlebt, und Hinweise deuten darauf hin, dass sie absichtlich erfolgte und nicht versehentlich», teilte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas mit. Sie sei in Kontakt mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem polnischen Aussenminister Radoslaw Sikorski. Die EU stehe in voller Solidarität hinter Polen.
Als Konsequenz aus den jüngsten Entwicklungen mahnte Kallas an, die Kriegskosten für Moskau weiter zu erhöhen, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken und in Europas Verteidigung zu investieren. «Russlands Krieg eskaliert, er endet nicht», sagte die frühere Regierungschefin Estlands.
Polnische Flugzeuge haben erstmals Drohnen abgeschossen, die während eines russischen Angriffs auf die Ukraine den Luftraum Polens verletzten. Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz teilte am Mittwoch mit, die Flugzeuge hätten die «feindlichen Objekte» beschossen. Regierungschef Donald Tusk sprach von einer «Provokation grossen Ausmasses». Seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 haben das Nato-Mitglied Polen und die Nato-Staaten im Baltikum immer wieder Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet, bisher hatten sie aber nie Drohnen abgeschossen.
Russland hatte in der Nacht erneut Angriffe auf die Ukraine geflogen, unter anderem auf die westukrainische Stadt Lwiw, die etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt ist. Wie die polnischen Streitkräfte am frühen Morgen bekanntgaben, drangen dabei auch Drohnen in den polnischen Luftraum ein. «Während des heutigen Angriffs der Russischen Föderation auf Ziele in der Ukraine wurde unser Luftraum wiederholt von Drohnen verletzt», erklärte das Einsatzkommando in Online-Netzwerken.
Während der «beispiellosen» Luftraum-Verletzung seien etwa ein Dutzend Drohnen identifiziert worden, erklärte das polnische Einsatzkommando. «Das ist ein Akt der Aggression, der eine echte Bedrohung für die Sicherheit unserer Bürger darstellt.» Einige der Objekte seien abgeschossen worden. Kosiniak-Kamysz erklärte, die mobilisierten Flugzeuge hätten «ihre Waffen gegen feindliche Objekte eingesetzt».
An dem Einsatz beteiligten sich auch Nato-Flugzeuge. Am Morgen gab die polnische Armee bekannt: «Der Einsatz polnischer und verbündeter Flugzeuge im Zusammenhang mit Verletzungen des polnischen Luftraums ist beendet». Sie bedankte sich bei der Nato und der niederländischen Luftwaffe für die Unterstützung. Eine Nato-Sprecherin bestätigte eine Beteiligung der Luftabwehr der Nato.