DE
FR
Abonnieren

Jahrzehnte auf der Flucht
Gesuchter Schweizer nach 26 Jahren in Italien verhaftet

Die Polizei hat einen seit rund 26 Jahren flüchtigen Schweizer im italienischen Bari verhaftet. Der Mann wurde wegen eines gemeinsam mit Komplizen in New York begangenen Betrugs in Höhe von über 20 Millionen Dollar gesucht.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Der Schweizer wurde wegen Finanzbetrugs gesucht.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Gesuchter Schweizer auf Katamaran von Zollpolizei festgenommen
  • Verdächtiger wird der Geldwäsche und Finanzbetrug beschuldigt
  • Haftbefehl aus den USA wurde 1999 ausgestellt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_768.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Jessica von Duehren und Keystone-SDA

Jahrzehnte war der heute 60-Jährige auf der Flucht – nun stoppte ihn ausgerechnet eine simple Zollkontrolle. Vor der Küste von Bari ist ein gesuchter Schweizer auf einem Katamaran im Rahmen einer Kontrolle durch die Zollpolizei aufgeflogen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete.

Mehr spektakuläre Fluchten
Die spektakulärsten Ausbrüche aus Gefängnissen
Freiheit im Wäschesack
Die spektakulärsten Ausbrüche aus Gefängnissen
Im Aargau entflohener Häftling in Zürich verhaftet
Nach Tagen auf der Flucht
Im Aargau entflohener Häftling in Zürich verhaftet

Der Mann, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, wird laut dem 1999 in den USA ausgestellten Haftbefehl der kriminellen Vereinigung zur Begehung eines Betrugs mit Finanztiteln und der Geldwäsche unrechtmässig erworbener Einkünfte beschuldigt.

Auslieferungsverfahren an die USA eingeleitet

Bei der Kontrolle überprüften die Beamten der Zollpolizei die Identitäten der Personen an Bord und stellten fest, dass der Mann gesucht wurde. Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige von einem Richter in Bari verhört und in Haft genommen.

Gleichzeitig wurde das Auslieferungsverfahren an die USA eingeleitet, wie es weiter hiess. Das Bundesamt für Justiz habe keine Kenntnis von dem Fall, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen