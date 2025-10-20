Gesuchter Schweizer nach 26 Jahren in Italien verhaftet

Die Polizei hat einen seit rund 26 Jahren flüchtigen Schweizer im italienischen Bari verhaftet. Der Mann wurde wegen eines gemeinsam mit Komplizen in New York begangenen Betrugs in Höhe von über 20 Millionen Dollar gesucht.

Darum gehts Gesuchter Schweizer auf Katamaran von Zollpolizei festgenommen

Verdächtiger wird der Geldwäsche und Finanzbetrug beschuldigt

Haftbefehl aus den USA wurde 1999 ausgestellt

Jahrzehnte war der heute 60-Jährige auf der Flucht – nun stoppte ihn ausgerechnet eine simple Zollkontrolle. Vor der Küste von Bari ist ein gesuchter Schweizer auf einem Katamaran im Rahmen einer Kontrolle durch die Zollpolizei aufgeflogen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete.

Der Mann, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, wird laut dem 1999 in den USA ausgestellten Haftbefehl der kriminellen Vereinigung zur Begehung eines Betrugs mit Finanztiteln und der Geldwäsche unrechtmässig erworbener Einkünfte beschuldigt.

Auslieferungsverfahren an die USA eingeleitet

Bei der Kontrolle überprüften die Beamten der Zollpolizei die Identitäten der Personen an Bord und stellten fest, dass der Mann gesucht wurde. Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige von einem Richter in Bari verhört und in Haft genommen.

Gleichzeitig wurde das Auslieferungsverfahren an die USA eingeleitet, wie es weiter hiess. Das Bundesamt für Justiz habe keine Kenntnis von dem Fall, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.