Eine Frau in den USA hat ein Baby mit einem erstaunlichen Gewicht von 5,8 Kilogramm zur Welt gebracht. Das Neugeborene namens Cassian ist das schwerste Baby der letzten drei Jahre in dem Spital. Es ist aber nicht das schwerste Baby der Welt.

Er ist ein richtiger Wonneproppen. Cassian bringt 5,8 Kilogramm auf die Waage. Sein stolzes Mami Shelby Martin teilte Bilder des Kleinen auf Tiktok. In kurzer Zeit bekam der Post über 37 Millionen Aufrufe.

Auch das Spital teilte ein Foto des Neugeborenen und schrieb dazu: «Mit einem Gewicht von 5,8 kg ist er das grösste Neugeborene, das in den letzten drei Jahren im TriStar Centennial Women's Hospital zur Welt gekommen ist.»

Ist das Baby echt?

Dass Cassian solch ein schwerer Knirps sein soll, können einige nicht glauben. In den Kommentaren zu den Bildern finden sich Aussagen, die künstliche Intelligenz vermuten. «Ist das echt?». Das Kind sei von einem Computer generiert, um Aufmerksamkeit zu erhalten, lautet der Vorwurf.

Umgehend legte Martin einen Videobeweis vor, auf dem zu sehen, ist, dass es sich bei Cassian um ein echtes Baby handelt. Sie filmte ihren kleinen Schatz während der Untersuchung. Das Video zeigt ihn auf einer Digitalwaage, im Hintergrund werden die 5,8 Kilogramm angezeigt.

Weltrekord-Baby ist schwerer gewesen

Schon vor der Geburt war klar, dass die junge Frau kein kleines Baby bekommen würde. Ihr Babybauch war beeindruckend gross. Zu einem Bild während der Schwangerschaft schrieb sie mit einem Augenzwinkern: «Wenn die Leute davon reden, ein grosses Baby zu bekommen, als ob ich keine Ahnung hätte.»

Cassian ist zwar schwer, aber den Weltrekord hat er mit seinem Gewicht nicht gebrochen. Das schwerste Baby der Welt ist laut dem Guinnessbuch der Rekorde in Italien zur Welt gekommen. Es kam 1955 zur Welt und soll bei der Geburt 10,2 Kilogramm gewogen haben. Und vor zwei Jahren brachte die Brasilianerin Cleidiane Santos einen Jungen namens Angerson zu Welt. Sein Gewicht: 7,328 Kilo. Das macht ihn zum schwersten Baby, das je in Brasilien geboren wurde.



