Seit Mitte Juni greift Israel Nuklear- und Militärziele im Iran an. Das Teheraner Regime hat in der Folge einen Gegenangriff gestartet. Wir halten dich im Ticker auf dem Laufenden.

1/7 Das israelische Soroka-Spital in Beerscheva wurde am Donnerstagmorgen von einer iranischen Rakete direkt getroffen. Foto: AP Photo/Leo Correa

Darum gehts Explosionen in Teheran und Zentraliran

Netanyahu: Angriffe dauern so lange wie nötig an

Iran kündigt «entschlossene» Vergeltung an

17.06.2025, 17:01 Uhr Das ist bekannt Der militärische Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Israel greift seit Freitag gezielt strategische Ziele im Iran an – darunter Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Der Iran reagiert mit massiven Raketenangriffen auf israelisches Gebiet. Die aktuelle Lage im Überblick: Opferzahlen: Seit Beginn des Krieges gab es Opfer auf beiden Seiten – neben hochrangigen Militärs auch immer wieder zivile Opfer. Es lässt sich jedoch sagen, dass die Zahl der Toten in Iran bisher weitaus höher ist als in Israel. Über aktuelle Zahlen informieren wir dich stets hier im Ticker.

Angriffe auf iranische Infrastruktur: Israel bombardierte Abschussrampen, Regierungsgebäude, Atomanlagen und Energieinfrastruktur.

Iranische Gegenschläge trafen in Israel bislang vor allem bewohntes Gebiet und zivile Wohngebäude

Zielgerichtete Tötungen: Israel hat Militärs und Nuklearforscher ins Visier genommen. Hier liest du mehr dazu.

Raketenarsenal des Iran im Fokus: Israel bombardierte Dutzende mutmassliche Raketenlager im Westen des Irans. Laut Schätzungen besitzt der Iran noch rund 2000 Boden-Boden-Raketen.

Ziel: Regimewechsel? – Premierminister Benjamin Netanyahu (75) sagte, ein Sturz der iranischen Führung könne «sicherlich das Ergebnis sein». Die iranische Führung sei «sehr schwach».

Internationale Vermittlung? – US-Präsident Donald Trump (78) zeigt sich offen für einen Vermittlungsversuch durch Kremlchef Wladimir Putin (72). Russland pflegt enge Beziehungen zum Iran.

Hintergrund: So kam es zum Konflikt zwischen Iran und Israel. Er darf nicht weiter existieren», sagte Israels Verteidigungsminister Israel Katz (69) am Donnerstag, bei einem Besuch in der Stadt Holon, wo es in der Nacht ebenfalls iranische Angriffe gegeben hatte. «Ein Diktator wie Chamenei, der ein Land wie den Iran regiert und die Zerstörung des Staates Israel zu seinem erklärten Ziel gemacht hat, dieses schreckliche Ziel der Zerstörung Israels, darf nicht weiter bestehen oder verwirklicht werden», sagte er weiter. 10:36 Uhr 10:36 Uhr «Wir konnten die Druckwelle sogar in unserem Bunker spüren» Bei den jüngsten iranischen Raketenangriffen sind nach Angaben von israelischen Rettungskräften mindestens 47 Menschen in Israel verletzt worden. Aus dem Iran abgefeuerte Raketen gingen in Tel Aviv und den nahe gelegenen Städten Ramat Gan und Holon nieder. Der Schweizer Botschafter Simon Geissbühler und seine Familie konnten sich in Tel Aviv noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auf LinkedIn schreibt er, dass der Raketeneinschlag in seiner direkten Nachbarschaft «massiv» gewesen sei. «Wir konnten die Druckwelle sogar in unserem Bunker spüren». Nachdem Geissbühler den Bunker verlassen konnte, habe sich ihm an der Einschlagstelle ein Bild völliger Zerstörung gezeigt. Die Rettungsarbeiten dauern dem Schweizer Botschafter zufolge an. Dutzende Krankenwagen seien vor Ort. Simon Geissbühler amtet als Schweizer Botschafter in Israel. 08:58 Uhr 08:58 Uhr «Chamenei wird zur Rechenschaft gezogen» Nach dem iranischen Raketenangriff auf die Soroka-Klinik in Be'er Scheva hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu mit einer Drohung reagiert. Auf X schreibt er: «Wir werden den Tyrannen in Teheran den vollen Preis zahlen lassen.» Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu droht dem Iran. Foto: KEYSTONE Israels Verteidigungsminister Israel Katz verurteilt den Angriff auf X derweil als «Kriegsverbrechen der schwersten Art» und sagte: «Chamenei wird für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.» Der Verteidigungsminister teilte weiter mit, dass «die Intensität der Angriffe gegen strategische Ziele im Iran und gegen Ziele der Regierung in Teheran» erhöht werde, «um die Bedrohung für den Staat Israel zu beseitigen und das Regime der Ayatollahs zu untergraben.» Israel Verteidigungsminister Israel Katz will die Intensität der Angriffe auf den Iran weiter erhöhen. Foto: Keystone/dpa/Hannes P Albert Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim behauptete unterdessen, bei dem Ziel handele es sich nicht um eine Klinik, sondern um einen israelischen Militärstützpunkt. 07:59 Uhr 07:59 Uhr 20 Verletzte in Ramat Gan Medienberichten zufolge wurden bei einem Raketeneinschlag in der Stadt Ramat Gan bei Tel Aviv etwa 20 Menschen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht. Eine aus dem Iran abgefeuerte Rakete ist in der Stadt Ramat Gan eingeschlagen. Foto: AP Das Gebäude wurde durch den Raketeneinschlag zerstört. Foto: AP Rettungskräfte blockieren die Strassen vor einem weiteren zerstörten Gebäude in Ramat Gan. 07:12 Uhr 07:12 Uhr Israelisches Spital von Rakete getroffen Bei dem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel ist nach Medienberichten auch ein Krankenhaus im Süden des Landes getroffen worden. In der Soroka-Klinik in der Wüstenstadt Beerscheva sei eine Rakete eingeschlagen, berichteten mehrere Medien übereinstimmt. Mindestens 32 Personen seien verletzt worden, teilten Rettungskräfte am Donnerstagmorgen mit. Zuvor hatte das israelische Aussenministerium einen «direkten Einschlag» im Soroka-Krankenhaus gemeldet. Ein Sprecher erklärte, der Angriff habe «in mehreren Bereichen schwere Schäden verursacht». In dem Spital werden unter anderem viele beim israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen verwundete Soldaten behandelt. Eine Rakete soll das Soroka-Krankenhaus in Beerscheva direkt getroffen haben. Foto: X Aufnahmen in sozialen Medien zeigen eine Rauchwolke, die über dem Spital aufsteigt. Foto: X Die israelische Armee rief die Menschen auf, sich vorübergehend in Schutzräume zu begeben. Sie sprach auf Telegram von herabgefallenen Trümmern, Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im Land im Einsatz. Vom Iran abgefeuerte Raketen fliegen in Richtung der Stadt Hebron im Westjordanland. Foto: Getty Images 06:47 Uhr 06:47 Uhr Explosionen in Tel Aviv und Jerusalem In mehreren Regionen Israels heulen am Donnerstagmorgen Alarmsirenen. Mindestens 20 Raketen wurden von iranischem Gebiet aus abgeschossen, berichteten israelische Medien. Demnach ereigneten sich in Jerusalem und Tel Aviv mehrere heftige Explosionen. Noch ist die Lage sehr unübersichtlich. Im Ticker halten wir dich über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden. Nach einem iranischen Raketenangriff steigt Rauch auf über Tel Aviv. 05:21 Uhr 05:21 Uhr Kommt der US-Angriff auf den Iran schon am Wochenende? Erhöht den Druck auf den Iran: US-Präsident Donald Trump. Foto: keystone-sda.ch US-Präsident Donald Trump teilte hochrangigen Beratern mit, dass er Angriffspläne für den Iran gebilligt, aber einen endgültigen Befehl zurückgehalten habe. Dies berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf drei mit den Überlegungen vertraute Personen. Trump wolle zunächst sehen, ob Teheran sein Atomprogramm aufgeben würde, heisst es weiter. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte ein US-Angriff auf den Iran bereits am Wochenende erfolgen. Hochrangige US-Beamte bereiten sich demnach auf die Möglichkeit eines Angriffs auf den Iran in den kommenden Tagen vor. Der Bericht beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einige der Personen weisen laut Bloomberg auf mögliche Pläne für einen Schlag am Wochenende hin. Die Situation könnte sich jedoch noch ändern und entwickeln, heisst es weiter. Trump traf sich am Mittwoch mit seinem Sicherheitsteam im Situation Room, um über die Lage im Krieg zwischen Israel und dem Iran zu beraten. Ergebnisse aus dem Meeting wurden bisher keine bekannt. 04:53 Uhr 04:53 Uhr Israelische Attacke auf Schwerwasserreaktor? Satellitenaufnahme des iranischen Schwerwasserreaktors im Gebiet Arak. Foto: keystone-sda.ch Das israelische Militär hat den Iran nach eigenen Angaben erneut aus der Luft attackiert. Dabei seien Ziele in der Hauptstadt Teheran und anderen Gebieten des Landes angegriffen worden, teilten die Streitkräfte mit. Die israelischen Streitkräfte riefen die Bewohner eines Gebiets nahe der iranischen Städte Arak und Chondab dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Armee werde dort militärische Anlagen angreifen. In der Region liegt ein Schwerwasserreaktor. Schweres Wasser hilft bei der Kühlung von Kernreaktoren, in solchen Reaktoren wird aber als Nebenprodukt Plutonium erzeugt, das potenziell auch für Kernwaffen verwendet werden kann. Berichte über Opfer gibt es bisher nicht. 18.06.2025, 23:58 Uhr 18.06.2025, 23:58 Uhr Israels Armee meldet neuen Raketenangriff aus dem Iran Am Himmel über der israelischen Grossstadt Tel Aviv waren am Mittwoch iranische Raketen zu sehen. Foto: keystone-sda.ch Die iranischen Streitkräfte haben nach israelischen Angaben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Es werde versucht, die Geschosse abzufangen, teilte das Militär am Abend mit. In mehreren Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Die Bevölkerung war aufgerufen, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Kurz nach dem Angriff konnten die Menschen in den betroffenen Gebieten die Schutzräume wieder verlassen. Israel hat in der Nacht den Iran mit einem «Präventivschlag» angegriffen, so der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69). In Teheran waren am frühen Morgen Ortszeit Explosionen zu hören. Über der Stadt stiegen Rauchsäulen auf. Auch aus dem Zentraliran wurden israelische Angriffe gemeldet.

In Israel waren im ganzen Land Alarmsirenen zu hören. Verteidigungsminister Katz rief landesweit den Ausnahmezustand aus, in Vorsorge auf erwartete iranische Gegenangriffe. Finanzindizes und Futures weltweit brachen in einer ersten Reaktion auf die israelische Militäroperation ein.

Premierminister Benjamin Netanyahu (75) erklärte in einer 7-minütigen Rede an die Nation, dass Israel die Operation «Aufsteigender Löwe» gestartet habe – eine Militäroperation, «um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen. Diese Operation», sagte Netanyahu, «wird so viele Tage andauern, wie nötig sind, um diese Bedrohung zu beseitigen.»



Iran droht mit Vergeltung

Der Iran drohte umgehend mit Vergeltung. Das Land werde «entschlossen» auf die israelischen Angriffe am Freitagmorgen reagieren. Das «zionistische Regime» werde «aufgelöst», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna eine Geheimdienstquelle.

Israelischen Medienberichten zufolge gehörte der Stabschef der iranischen Streitkräfte, General Mohammad Bagheri (65), zu den hochrangigen iranischen Regierungsvertretern, die Ziel der israelischen Angriffe waren. Das iranische Staatsfernsehen bestätigte bald den Tod von Hussein Salami (†65), dem Befehlshaber der Iranischen Revolutionsgarde. Später wurde auch der «Märtyrertod» von Bagheri bestätigt.

Israel habe Nuklear- und Militärstandorte im Visier, zitierte die Nachrichtenagentur AP aus israelischen Militärkreisen. Laut Netanyahu habe Israel die iranische Atomanreicherungsanlage in Natanz rund 250 Kilometer südlich von Teheran angegriffen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde zudem die Schwerwasserproduktionsanlage im nahen Arak attackiert.

«Erste Phase» abgeschlossen

«Nach dem Präventivschlag des Staates Israel gegen den Iran wird für die unmittelbare Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet», erklärte Verteidigungsminister Katz. Zum ausgerufenen Notstand sagte Katz, er habe «eine besondere Anordnung unterzeichnet, nach der an der Heimatfront im gesamten Staat Israel ein besonderer Ausnahmezustand verhängt wird.»

Dutzende von Kampfflugzeugen hätten «die erste Phase» des Einsatzes abgeschlossen, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Es seien Dutzende von militärischen Zielen, darunter auch nukleare Ziele in verschiedenen Regionen des Iran attackiert worden, hiess es.

Auch in der Nähe des Flughafens von Bagdad in der irakischen Hauptstadt wurden Explosionen gemeldet.

Trump warnte Israel

US-Präsident Donald Trump (78) hatte Israel davor noch dazu aufgefordert, Angriffe auf iranische Atomanlagen angesichts der laufenden Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Teheran zu unterlassen. «Wir stehen kurz vor einer ziemlich guten Einigung», sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten. Er warnte vor einem «massiven Konflikt» in der Region, falls Israels Regierungschef Netanyahu bereits geäusserte Erwägungen über einen Angriff auf iranische Atomanlagen in die Tat umsetzen würde.

«Ich will nicht, dass sie reingehen, weil ich glaube, es könnte alles vermasseln», sagte Trump und bezog sich dabei auf ein mögliches Abkommen mit Teheran. Ein israelischer Angriff sei nicht ausgeschlossen, sagte der US-Präsident. «Ich möchte nicht sagen, dass er unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es etwas ist, das sehr wohl passieren könnte.»

Washington: Keine US-Beteiligung

Die US-Botschaft in Jerusalem wies «alle US-Regierungsangestellten und ihre Familienangehörigen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage an, sich bis auf weiteres in Sicherheit zu bringen», heisst es in einer Sicherheitswarnung auf der Webseite der Botschaft.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt, erklärte US-Aussenminister Marco Rubio (54). Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio – verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.

«Lassen Sie mich deutlich sein», sagte Rubio in einer vom Weissen Haus verbreiteten Pressemitteilung. «Der Iran sollte US-Einrichtungen oder US-Personal nicht angreifen.»