Trotz Einigung auf Waffenruhe-Plan meldet Hamas-Zivilschutz israelische Angriffe auf Gaza. Besonders der Norden des Küstenstreifens sei von intensiven Luftangriffen betroffen. Die Unterzeichnung des von Trump verkündeten Abkommens ist für Donnerstag geplant.

Israel greift nach palästinensischen Angaben weiter im Gazastreifen an. (Bild vom 8. Oktober) Foto: AP

Darum gehts Israel führt Angriffe auf Gaza trotz Einigung auf Waffenruhe-Plan aus

US-Präsident Trump verkündet Zustimmung beider Seiten zur ersten Phase des Plans

Unterzeichnung der Vereinbarung für Donnerstag geplant

AFP Agence France Presse

Israel hat laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz nach der Bekanntgabe der Einigung auf einen Waffenruhe-Plan mehrere Angriffe auf den Gazastreifen ausgeführt. Es gebe Berichte über mehrere Explosionen, sagte ein Zivilschutz-Vertreter am Donnerstag. Besonders betroffen gewesen sei der Norden des Küstenstreifens. Es habe eine Reihe «intensiver Luftangriffe» auf die Stadt Gaza gegeben.

1:01 Trump in Pressekonferenz: «Sind sehr nah dran an einem Deal im Nahen Osten»

US-Präsident Donald Trump (79) hatte zuvor bekannt gegeben, dass Israel und die Hamas der ersten Phase seines Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs nach Verhandlungen in Ägypten zugestimmt hätten. Die Unterzeichnung ist nach Angaben aus mit der Vereinbarung vertrauten Kreisen für Donnerstag geplant.