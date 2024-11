In allen Ländern ausser der Schweiz lebt es sich günstig? Das stimmt so nicht. Influencerin und Moderatorin Sabrina Nickel weilt aktuell in Costa Rica und erzählt, welchen Tierchen sie begegnet und dass das Land genauso teuer sei wie die Schweiz.

Sommer, Sonne, Strand und ein Cocktail in der Hand, so sieht Costa Rica auf den Fotos von zahlreichen Influencern und Reisenden aus. Auch Moderatorin und Influencerin Sabrina Nickel hat sich für dieses Land in Mittelamerika entschieden, um dem Winter in Deutschland zu entfliehen.

Ihre Follower nimmt sie virtuell auf ihrer Reise mit und erzählt, was sie so alles erlebt. Wer hier nämlich Ferien macht, sollte nicht zimperlich sein und ein gut gefülltes Portemonnaie im Gepäck haben, witzelt sie in einem ihrer Videos.

Alles was «kriecht, krabbelt und klettert» im Hotelzimmer

Für die malerische Kulisse, die sie präsentiert, «zahlt man auch», sagt sie lachend in die Kamera und beginnt gleich bei den kleinen, oder nicht mal ganz so kleinen Einwohnern.

«Im Hotelzimmer habt ihr wirklich alles. Von Kakerlaken, über Spinnen, Affen, Leguanen und allen möglichen Vögeln – alles», sagt sie. Die Spinnen seien riesig «und die Hornissen erst». «Alles, was kriecht, krabbelt und klettert, habt ihr im Zimmer. Krokodile habe ich jetzt in den Zimmern zwar noch nicht gesehen, dafür in den Flüssen», so Nickel.

Preise wie in der Schweiz

Weil Costa Rica in Südamerika liege, könne man denken, dass es dort sehr billig sei. Das stimme aber nicht. «Egal, ob Hotel, Restaurants oder Surfstunden – es ist alles ultrateuer», erklärt sie. «Backpacken oder Luxusurlaub», meint sie. Entweder reise man superbillig, oder «man zahlt Schweizer Preise».

Die stolze Preisgestaltung scheint ihre Laune aber nicht zu trüben. «Die Menschen in Costa Rica lieben Genuss und Essen mindestens genauso wie ich», schwärmt sie und lobt die Vielfalt der Früchte und das frische lokale Essen.

Dem Konto zuliebe mit dem Velo unterwegs

Davon, ein Auto zu mieten, rät sie ab. «Hier fahren alle mit Quads herum», erzählt sie. Das sei aber auch sehr teuer. Sie selber ist mit einem Velo unterwegs. «Mit einer rostigen Kette, die schon mehrmals rausgesprungen ist». Geniessen tut sie ihren Aufenthalt aber trotzdem in vollen Zügen. «Costa Rica ist einfach Pura Vida – das pure Leben», sagt sie abschliessend. Nicht umsonst ist das der Leitspruch des Landes zwischen Pazifik und Atlantik, das übrigens ohne Zweifel in Mittelamerika liegt und nicht in Südamerika, wie Nickel in ihrem Video sagt.