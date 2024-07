Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Im September 2022 wurden zwei junge Brasilianerinnen als vermisst gemeldet. Ihre Familien und das FBI starteten eine verzweifelte Suche quer durch die USA. Was sie wussten: Sie lebten bei der Wellness-Influencerin Kat Torres (31). Was sie da noch nicht wussten: Torres hatte die beiden jungen Frauen mit falschen Versprechen in die USA gelockt und zur Prostitution gezwungen. Jetzt wurde sie wegen Menschenhandels und sexueller Ausbeutung zu acht Jahren Haft verurteilt, wie BBC berichtet.

Kat Torres ist ein ehemaliges Model. Sie feierte mit Schauspieler Leonardo DiCaprio (49) und war auf Titelseiten internationaler Zeitschriften zu sehen. Dann manipulierte sie ihre Followerinnen und beutete sie sexuell aus.

Ana, ein früheres Opfer von Torres, sagt: «Sie war für mich wie ein Hoffnungsschimmer.» Doch schnell erkannte Ana die Schattenseiten. Als Torres' Assistentin in New York musste sie rund um die Uhr verfügbar sein, durfte kaum schlafen und bekam kein Geld. «Sie hat mich wie eine Sklavin benutzt», so Ana.

Von der brasilianischen Favela zum internationalen Star

Ana sagt, dass sie von Torres' Werdegang von der verarmten brasilianischen Favela zu den internationalen Laufstegen angezogen wurde. «Sie schien die Gewalt in ihrer Kindheit überwunden zu haben, den Missbrauch, all diese traumatischen Erfahrungen», sagt Ana zu BBC. Ana erzählt, sie habe selber eine gewalttätige Kindheit erlebt. Sie sei allein aus Südbrasilien in die USA gezogen und sei zuvor in einer missbräuchlichen Beziehung gewesen.

Als die zwei jungen Brasilianerinnen 2022 als vermisst gemeldet wurden, wusste Ana sofort Bescheid. Torres hatte die Frauen in ihr Haus in Texas gelockt, mit Versprechungen von Erfolg und Spiritualität.

Mehr als 20 Opfer

Doch dort nahm sie ihnen Pässe und Geld ab, liess sie im Stripclub und als Prostituierte arbeiten. «Es war erschreckend. Ich dachte, mir könnte etwas zustossen», sagt eines der Opfer. Ana wollte helfen und informierte das FBI.

Das FBI konnte die Frauen erst nach Monaten befreien. Im April sprachen Reporter der BBC im Gefängnis mit Torres. Sie stritt alles ab, behauptete, die Zeugen würden lügen. Doch die Beweise sind erdrückend. Mehr als 20 Frauen haben Torres wegen Betrugs oder Ausbeutung angezeigt. Viele befinden sich noch in psychiatrischer Behandlung. «Ich hoffe, meine Geschichte dient als Warnung», schreibt eines der Opfer.