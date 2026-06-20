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Inferno im Ferienparadies
Video zeigt den verheerenden Brand

Im Luxus-Resort Viva Wyndham Dominicus Beach in der Provinz La Altagracia war ein verheerender Brand ausgebrochen. Rund 1700 Gäste mussten evakuiert werden.
Publiziert: vor 58 Minuten
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