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Ausland
Dominikanische Republik: Video zeigt den Hotel-Brand
Inferno im Ferienparadies
Video zeigt den verheerenden Brand
Im Luxus-Resort Viva Wyndham Dominicus Beach in der Provinz La Altagracia war ein verheerender Brand ausgebrochen. Rund 1700 Gäste mussten evakuiert werden.
Publiziert: vor 58 Minuten
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