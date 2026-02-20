Gemeindemitarbeiter (†80) nach Parkplatzstreit verstorben

Anfang Februar wurde ein Gemeindemitarbeiter in der Gemeinde St-Cergue VD bei einer Auseinandersetzung mit einem Schweizer wegen einer Parkplatzangelegenheit verletzt. Im besorgniserregenden Zustand wurde er ins CHUV transportiert. Dort ist er am Donnerstag verstorben.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Wegen einer Parkplatzangelegenheit kam es am 8. Februar in der Gemeinde St-Cergue VD zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gemeindemitarbeiter (†80) und einem 39-jährigen Schweizer. Der Gemeindemitarbeiter wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und im besorgniserregenden Zustand wurde er ins CHUV transportiert. Dort ist er am späten Donnerstagnachmittag verstorben, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung am Freitag. Es wurden gerichtsmedizinische Untersuchungen angeordnet, um die genaue Todesursache zu ermitteln.

Am 8. Februar 2026, gegen 13.30 Uhr, wurde die Polizeizentrale des Kantons Waadt darüber informiert, dass es im Zentrum von St. Cergue zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gemeindemitarbeiter und einer Person wegen einer Parkplatzangelegenheit gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen soll das Opfer einen Schlag erhalten haben und bewusstlos zu Boden gefallen sein.

Gemeindemitarbeiter kam im besorgniserregenden Zustand ins Spital

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, versorgten den Verletzten und brachten ihn in einem als besorgniserregend eingestuften Zustand ins CHUV. Der andere Beteiligte wurde identifiziert und festgenommen. Der 39-jährige Schweizer Staatsbürger, der in der Ortschaft wohnt, wurde im Centre de la Blécherette in Lausanne gebracht von Ermittlern befragt.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein und beauftragte die Ermittler der Sicherheitspolizei mit den Ermittlungen. Der Beschuldigte wurde in Untersuchungshaft genommen. Der Vorfall erforderte den Einsatz von zwei Streifenwagen der Waadtländer Gendarmerie, Personal der Sicherheitspolizei, einem Krankenwagen und einem Fahrzeug des SMUR (Mobile Notfall- und Rettungsdienst).