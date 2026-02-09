Am Sonntag wurde ein 80-jähriger Gemeindearbeiter im Kanton Waadt bei einer Auseinandersetzung über eine «Parkplatzangelegenheit» von einem Schweizer geschlagen – der ältere Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, wurde die Polizeizentrale des Kantons Waadt darüber informiert, dass es im Zentrum von St. Cergue zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gemeindemitarbeiter und einer Person wegen einer Parkplatzangelegenheit gekommen war.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Opfer einen Faustschlag erhalten haben und bewusstlos zu Boden gefallen sein. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, versorgten den Verletzten und brachten ihn in einem besorgniserregenden Zustand ins CHUV.

Untersuchung eingeleitet

Der andere Beteiligte wurde am Tatort festgenommen und identifiziert. Der 39-jährige Schweizer Staatsbürger, der in der Ortschaft wohnt, wurde ins Centre de la Blécherette in Lausanne gebracht, wo er von Inspektoren vernommen wurde.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Die diensthabende Staatsanwältin leitete eine Untersuchung ein und beauftragte die Ermittler der Sicherheitspolizei mit den Ermittlungen. Dieser Vorfall erforderte den Einsatz von zwei Streifenwagen der Waadtländer Gendarmerie, Personal der Sicherheitspolizei, einem Krankenwagen und einem Fahrzeug des SMUR (Mobile Notfall- und Rettungsdienst).