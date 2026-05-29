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In rumänischer Stadt
Video zeigt das getroffene Hochhaus

Alarm in einem Nato-Staat! Eine russische Drohne hat in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen.
Publiziert: 07:29 Uhr
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