Sensationelle neue Bilder der Sonne enthüllt! ESA-Sonde Solar Orbiter liefert atemberaubende Aufnahmen in beispielloser Detailschärfe. Forscher des Max-Planck-Instituts in Göttingen präsentieren faszinierende Einblicke in die Geheimnisse unseres Sterns.

1/4 Kein Körper in unserem Sonnensystem ist so dynamisch und vielschichtig wie die Sonne. Foto: EUI Team/Solar Orbiter/ESA & NASA

Auf einen Blick Sonde Solar Orbiter liefert atemberaubende Bilder der Sonne in beispielloser Detailschärfe

Wabenartiges Muster und dunkle Sonnenflecken auf der Oberfläche deutlich erkennbar

Daniel Macher

Die Sonne, unser lebensspendender Stern, offenbart sich in atemberaubenden neuen Bildern. Die ESA-Raumsonde Solar Orbiter konnte unseren Stern nun in beispielloser Detailschärfe aufgenommen, wie «Bild» berichtet. Diese Aufnahmen geben uns einen einzigartigen Einblick in die Geheimnisse unserer Sonne. Forscher des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen haben die Bilder zusammengestellt.

Die Sonde, die sich in der Nähe der Merkurbahn befand, war nur 74 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt – halb so weit wie die Erde. Die hochauflösenden Teleskope an Bord der Solar Orbiter liefern faszinierende Einblicke in die Sonnenoberfläche. Das wabenartige Muster aus auf- und abströmendem Plasma sowie dunkle Sonnenflecken sind deutlich zu erkennen. Besonders beeindruckend sind die filigranen Strukturen in den Randbereichen der Sonnenflecken.

Sonde liefert viele wichtige Informationen

Die Sonde, die vor knapp vier Jahren startete, ist mit modernsten Instrumenten ausgestattet. Diese ermöglichen es, nicht nur die sichtbare Oberfläche zu fotografieren, sondern auch die Stärke und Richtung der Magnetfelder sowie die Strömungsgeschwindigkeit des Plasmas zu messen.

Die Grösse der Sonne stellte die Wissenschaftler vor eine Herausforderung. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, mussten 25 Teilaufnahmen über mehrere Stunden gemacht und mosaikartig zusammengesetzt werden. Das Ergebnis ist beeindruckend und zeigt die Sonne in noch nie dagewesener Qualität.

Nicht nur ästhetisch beeindruckend

Sami K. Solanki, Direktor des Max-Planck-Instituts, betont die Bedeutung dieser Aufnahmen: «Wenn man die Sonne in ihrer Gesamtheit verstehen will, ist es unabdingbar, gleichzeitig und mit hoher Auflösung in all ihre Schichten zu schauen. Das kann Solar Orbiter wie keine Raumsonde vor ihr.»

Diese Bilder sind nicht nur ästhetisch beeindruckend, sondern auch wissenschaftlich wertvoll. Sie ermöglichen es den Forschern, die komplexen Prozesse in und auf der Sonne besser zu verstehen. Von der Photosphäre bis zur Korona – jede Schicht unseres Sterns wird nun genauer untersucht als je zuvor.

Die neuen Erkenntnisse könnten weitreichende Folgen für unser Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf die Erde haben. Von Weltraumwetter bis hin zu langfristigen klimatischen Veränderungen – die Sonne spielt in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle.