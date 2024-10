Durchbruch nach mehreren Fehlversuchen – «Grosser Schritt» Erfolgreicher Test für Musks Superrakete

Mit seinem Raketensystem schreibt Elon Musk Raumfahrtgeschichte. Am Sonntag startete das «Starship» erfolgreich zu einem fünften Testflug. Erstmals gelang die Landung der unteren Raketenstufe am direkt am Startturm.