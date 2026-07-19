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In Miami
Video zeigt Verhaftung von Andrew Tate

Bei Andrew Tate und seinem Bruder klickten in Miami die Handschellen. Grossbritannien fordert die Auslieferung wegen Vergewaltigung und Menschenhandels. Auch in Rumänien läuft ein Verfahren.
Publiziert: 07:43 Uhr
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