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Ausland
In Miami: Andrew Tate wird verhaftet
In Miami
Video zeigt Verhaftung von Andrew Tate
Bei Andrew Tate und seinem Bruder klickten in Miami die Handschellen. Grossbritannien fordert die Auslieferung wegen Vergewaltigung und Menschenhandels. Auch in Rumänien läuft ein Verfahren.
Publiziert: 07:43 Uhr
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