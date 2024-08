1/4 Der Helikopter krachte in dieses Hotel.

AFP Agence France Presse

Der in Australien tödlich verunglückte Pilot hat den in ein Hoteldach gestürzten Helikopter nach Angaben seines Arbeitgebers ohne Erlaubnis geflogen. Die Luxus-Charter-Firma Nautilus Aviation teilte am Dienstag mit, der Mann habe den Helikopter am Montag wenige Stunden nach einer Abschiedsparty mit Kollegen entwendet.

Der Mann sei Mitglied des Bodenpersonals gewesen und habe «den Helikopter-Hangar unerlaubt betreten und einen unserer Hubschrauber entwendet», erklärte das Unternehmen. Mehrere Stunden vor dem Absturz habe er mit Kollegen Abschied gefeiert, weil er eine neue Stellung innerhalb der Firma übernehmen sollte. Der verunglückte Pilot verfügte über eine neuseeländische Flugerlaubnis für Helikopter, war in Australien aber noch nie geflogen.

Trümmer landen in Hotel-Pool

Am Montag waren Hunderte Gäste des Doubletree-Hotels der Hilton-Kette in der bei Urlaubern beliebten Stadt Cairns in Sicherheit gebracht worden, nachdem der Hubschrauber in das Dach gestürzt war und dort eine Explosion ausgelöst hatte. Der Pilot wurde bei dem Unglück getötet, zwei Hotelgäste mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Bruchstücke der Helikopterpropeller landeten nach dem Unglück im Pool des Hotels.

Die australische Verkehrssicherheitsbehörde entsandte ein Expertenteam zum Unglücksort. Cairns im Nordwesten Australiens ist als Ausgangspunkt zum berühmten Great Barrier Rief ein beliebtes Ziel für Reisende.