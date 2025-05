In der Luft überschlagen Heftiger Autounfall endet am Strand

Eine Überwachungskamera am Glencairn Beach in Kapstadt zeichnet einen schweren Unfall auf. Ein Fahrzeug kommt mit hoher Geschwindigkeit von der Strasse ab und überschlägt sich in der Luft. Nur wenige Meter vom Wasser entfernt kommt das Auto dann zum Stehen.

Publiziert: vor 38 Minuten