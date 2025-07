Ein Mann ist in Bayern mit einer Axt auf Reisende in einem ICE losgegangen. Vier Personen wurden dabei verletzt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

In Deutschland ging ein Mann mit einer Axt auf Zugreisende los. Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann

Dramatischer Vorfall in einem Zug in Deutschland: am Donnerstagnachmittag kam es in einem ICE in im bayerischen Staatskirchen zu einem Axtangriff. Nach Angaben der Polizei wurden vier Personen leicht verletzt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Der Zug war den Angaben zufolge mit ungefähr 500 Fahrgästen in Richtung Wien unterwegs. Die Bahnstrecke war zunächst gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.