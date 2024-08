Immer noch sechs Vermisste nach Unglück in Sizilien Neue Aufnahmen zeigen, wie Luxus-Yacht innerhalb einer Minute sinkt

In Sizilien sank am Montag nach einem Unwetter ein Luxus-Segelboot mit 22 Leuten an Board. Sechs davon werden immer noch vermisst. Jetzt werden Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie das Segelboot innerhalb von einer Minute vom Bildschirm verschwindet.