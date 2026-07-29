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Im Nahen Osten
US-Streitkräfte fangen iranische Angriffe ab

US-Streitkräfte haben iranischen Überraschungsangriff auf amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten abgefangen.
Publiziert: 06:37 Uhr
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