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Im Nahen Osten: US-Streitkräfte fangen iranische Angriffe ab
Im Nahen Osten
US-Streitkräfte fangen iranische Angriffe ab
US-Streitkräfte haben iranischen Überraschungsangriff auf amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten abgefangen.
Publiziert: 06:37 Uhr
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