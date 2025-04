Im Annapurna-Gebirge in Nepal Lawine hüllt ganzes Tal in Schneewolke

Am 5. April löste sich eine Lawine an einem Berg des Annapurna-Gebirges in Nepal. Eine Person filmt mit, wie die Schneemassen in die Tiefe donnern und das ganze Tal in Weiss hüllen.

