Gespräch mit Netanyahu in Washington, Gaza im Mittelpunkt

60-tägige Waffenruhe angestrebt, Freilassung von zehn lebenden Geiseln möglich

Die USA hoffen auf eine Vereinbarung über eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas bis Ende der Woche. Vor einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (75) in Washington sagte der Republikaner: «Er will eine Lösung, ich will eine Lösung und ich glaube, die andere Seite will eine Lösung.»

In dem Gespräch mit Netanyahu soll das Thema Gaza im Mittelpunkt stehen.

Die USA als Vermittler hoffen, dass bis Ende der Woche eine 60-tägige Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel vereinbart werden könnte. Trumps Sonderbeauftragter für den Nahen Osten, Steve Witkoff, sagte: «Wir hoffen, dass wir bis zum Ende der Woche eine Vereinbarung haben werden, die eine 60-tägige Waffenruhe bringt.» Demnach könnten zehn lebende Geiseln freigelassen und die Leichen von neun Geiseln übergeben werden.