In Singapur sorgt das Schweizer Restaurant Marché für Enttäuschung. Instagram-Influencerin Marion Müller zeigt in einem Video, dass die Gerichte alles andere als authentisch schweizerisch sind.

Schweizerin in Singapur enttäuscht von Marché-Restaurant

«Ich fühle mich betrogen», so Schweizerin Marion Müller über das Marché Restaurant in Singapur.

Auf einen Blick Schweizer Restaurant in Singapur ohne authentisches Gericht

Influencerin Marion Müller enttäuscht von Menü

Nur die Stühle und die Mövenpick-Glace sind wirklich schweizerisch

Paella, Crêpes und Pasta – alles, nur nicht schweizerisch! Marion Müller, oder «Swizzyinsg», wie sie sich auf Instagram nennt, ist enttäuscht vom Schweizer Restaurant Marché in Singapur – nur etwas auf dem Menü ist authentisch.

In Singapur, wo man kulinarisch fast die ganze Welt entdecken kann, lockt das mit Schweizerkreuzen geschmückte Restaurant Marché mit der Aussicht auf echte Schweizer Küche. Aber ein Blick auf die Speisekarte zeigt etwas anderes.

«Ich fühle mich betrogen»

Müller lebt seit November 2022 in Singapur und teilt auf Instagram Tipps für Singapur und Essensempfehlungen. In einem Video, das Müller am 17. Oktober auf ihren Social-Media-Kanälen teilte, nimmt sie ihre Follower mit auf einen Rundgang durch das Restaurant.

«Ich fühle mich betrogen», erklärt die Schweizerin vor der Kamera und zeigt auf die spanische Paella und die französischen Crêpes. «Das Nächste, was ich sah, war Meeresfrüchte-Pasta, die eigentlich ziemlich gut aussah, aber in einem Schweizer Restaurant?»

Dann ein Hoffnungsschimmer: die Rösti, ein Schweizer Klassiker. Freude herrscht, weil sie vor den Augen frisch zubereitet wird. Doch die Enttäuschung folgt. Untypischerweise wird das Gericht mit Sauerrahm serviert. Auch der Webseite des Restaurants lässt sich noch eine weitere Kreation finden: «Authentische Schweizer Rösti mit Currywurst.»

Schweizer Branding, globales Menü

Das Restaurant selbst beschreibt sich als ein Schweizer Marktplatz-Restaurant, in dem man «köstliche, authentische europäische Köstlichkeiten live zubereitet» geniessen kann. So ist die Rösti mit Currywurst im Menü unter «Deutschland» zu finden.

«Ich will damit nicht sagen, dass das Essen nicht gut schmeckt, es ist nur nicht das, was man als Schweizer Essen bezeichnen würde», stellt die Schweizerin auf Instagram klar.

Die vielen Schweizerkreuze bei Marché Singapur scheinen mehr über die Firmengeschichte als über die Authentizität der Gerichte auszusagen. Müller: «Das einzig wirklich Authentische war das Mövenpick-Glace und die Holzstühle. Genau solche würde man in der Schweiz finden.»