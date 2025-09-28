1/4 US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beruft Hunderte Offiziere und Generäle ein. Foto: NurPhoto via Getty Images

Darum gehts Trump nimmt an Militärtreffen teil, um über amerikanische Stärke zu sprechen

Ungewöhnliches Treffen mit Hunderten hochrangigen Offizieren und Generälen in Virginia

Janine Enderli Redaktorin News

Donald Trump liebt Veranstaltungen mit viel Pomp. Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb er am Dienstag an einem Treffen seines «Kriegsministers» Pete Hegseth (42) mit Hunderten hochrangigen Offizieren und Generälen mit dabei sein wird.

In den vergangenen Tagen sorgte das von Hegseth einberaumte Treffen für viele Spekulationen. Noch ist unklar, was genau besprochen werden soll. Offenbar soll es darum gehen, den Militärspitzen den amerikanischen «Kriegsgeist» zu erklären und die militärischen Standards zu erörtern. Die Teilnahme Trumps war nicht vorgesehen – bis jetzt.

Viele Spekulationen

Trump bestätigte am Sonntag gegenüber «NBC News», dass er bei dem Treffen in Virginia teilnehmen wird. «Es ist wirklich nur ein sehr schönes Treffen, bei dem wir über unsere militärische Stärke sprechen, über positive Dinge. Wir haben grossartige Leute, die kommen – es ist einfach ein ‹Esprit de corps›», sagte Trump am Telefon. «Das ist alles, worum es geht. Wir sprechen darüber, was wir tun, was sie tun und wie wir vorankommen.»

Was das Treffen ungewöhnlich macht, ist vor allem die Art der Durchführung. Normalerweise werden solche Botschaften via Telefonkonferenz gesendet. Hegseth macht es offenbar anders, was ihm viel Lob von Trump bringt. Trump lobte am Donnerstag dessen Pläne und sagte gegenüber Reportern im Weissen Haus: «Ich weiss, ich finde es toll, ich meine, ich finde es grossartig.»

Leute würden so tun, als ob das Treffen etwas Schlechtes wäre, so Trump. «Ist es nicht schön, dass Menschen aus aller Welt zu uns kommen, um mit uns zusammen zu sein?»