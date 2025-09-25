US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beruft nächste Woche die Militärspitze ein. Hunderte Generäle und Admirale werden in Quantico, Virginia, erwartet. Der Grund für das Treffen ist unklar, sorgt aber für Unruhe in der Armee.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) hat für kommende Woche die Militärspitze der Vereinigten Staaten einberufen. Wie Pentagonsprecher Sean Parnell am Donnerstag mitteilte, will Hegseth «Anfang nächster Woche eine Ansprache vor hochrangigen Armeevertretern halten». Weitere Details nannte er nicht.

Die «Washington Post» berichtete, zu dem Treffen auf dem Militärstützpunkt Quantico im US-Bundesstaat Virginia reisten Militärangehörige an, die in den USA sowie im Ausland stationiert seien. Laut einem CNN-Bericht werden hunderte Generäle und Admirale erwartet.

Worum geht es?

Unklar ist, was Hegseth ankündigen will. Im Mai hatte er angeordnet, die Zahl der aktiven Vier-Sterne-Generäle und Admiräle im US-Militär um mindestens 20 Prozent zu kürzen. Dies ziele darauf ab, «überflüssige Truppenstrukturen zu beseitigen», hiess es in einem Memo.

Die «Washington Post» berichtete, das Treffen sorge für Unruhe in der Armee. Es ist allerdings unklar, ob weitere Einschnitte geplant sind oder es um etwas anderes geht.