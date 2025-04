1/4 In einem Video auf X wird vor dreckigen Rolltreppen-Geländer gewarnt. Foto: Screenshot X

Ob beim Pendeln, Shoppen oder bei der Arbeit – wir sind täglich von Millionen Mikroorganismen umgeben. Viele davon sind harmlos, einige können jedoch Krankheiten verursachen. In den eigenen vier Wänden und ausserhalb lauern Keimherde. Ein Video auf X mit über elf Millionen Aufrufen zeigt eine dieser Quellen: Rolltreppen-Handläufe.

«Sie beherbergen mehr Keime als Toilettensitze», warnt die Protagonistin, die das Geländer knapp eine Minute lang mit einem Feuchttuch säubert. Danach hält sie den schmutzigen Lappen in die Kamera. Ihr Rat: «Einkaufshäuser, Flughäfen: Fasst diese Dinger nicht an.» Rolltreppen-Geländer können tatsächlich ein potenzielles Keimparadies sein. Kein Wunder: Täglich halten sich unzählige Hände daran fest – ohne dass sie zwischendurch gereinigt werden.

Hier tummeln sich die meisten Bakterien

Öffentlicher Verkehr: Griffe, Haltestangen und Schalter in Bus, Tram und Zug sind besonders in der Erkältungszeit mit Krankheitserregern belastet.

Touchscreens und Kartenterminals: Bankomaten und Bezahlgeräte werden ständig genutzt – ideale Keimträger.

Geldscheine: Sie gehen durch viele Hände. Laut dem «Dirty Money Project» der Universität New York finden sich darauf Bakterien, die Akne und Hautausschläge auslösen können – meist aber harmlos sind.

Einkaufswägen und Körbe: Die Griffe sind oft mit Keimen besetzt.

Zapfsäulen: Eine US-Studie von 2011 zeigte: Über 70 Prozent der Handgriffe waren stark kontaminiert.

Türklinken: Besonders im öffentlichen Raum ein Dauerproblem.

Doch kein Grund zur Panik: Keime gehören zur Umwelt. Wer regelmässig die Hände wäscht und auf Hygiene achtet, senkt das Infektionsrisiko deutlich.

Grosse Unterschiede an Flughäfen

An welchem Flughafen das viral gegangene Video aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Klar ist: Es gibt puncto Sauberkeit grosse Unterschiede. Die Bewertungsorganisation Skytrax hat im vergangenen Jahr die saubersten Flughäfen ermittelt. Tokio-Haneda schloss im Ranking weltweit am besten ab. Skytrax lobte die Sauberkeit der Böden, der Sitzgelegenheiten, der öffentlichen Bereiche und der Sanitäranlagen. Zürich-Kloten erreichte immerhin Platz 10 – und führte das Ranking in Europa an.