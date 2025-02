Horrorfahrt von München Oberstaatsanwältin geht von religiös motivierter Tat aus

Am Donnerstagvormittag ist ein Auto in der deutschen Grossstadt München in eine Menschengruppe gefahren. Der Fahrer ist ein 24-jähriger Afghane. Die Polizei macht am Freitagmorgen an einer Medienkonferenz genauere Angaben zum Täter.

