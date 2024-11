Ein heftiger Verkehrsunfall hat im norddeutschen Westerloy ein junges Leben gefordert. Vier Teenager verunglückten am Freitagabend, als ihr Auto von der Strasse abkam. Ein Jugendlicher erlag seinen Verletzungen im Spital.

Horror-Unfall in Norddeutschland

Das Auto wurde von der Wucht des Aufpralls geradezu zermalmt. Foto: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Auf einen Blick Schwerer Verkehrsunfall in Westerloy, Norddeutschland: Ein Toter und mehrere Verletzte

Fahrer (19) verlor Kontrolle beim Überholen, Auto prallte gegen Baum

Marian Nadler Redaktor News

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend ging gegen 19.30 Uhr die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall im Westersteder Ortsteil Westerloy bei der örtlichen Polizei ein. Eine Gruppe von vier Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren war mit ihrem Pkw auf der Ihausener Strasse aus Ihausen kommend in Fahrtrichtung Westerloy unterwegs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Fahrer (19) ein anderes Auto überholen. Doch dazu kam es nicht. Es gelang ihm nach dem Überholmanöver nicht, auf die rechte Fahrspur zurückzufahren, wodurch er in einer folgenden Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Polizei ermittelt

Anschliessend drehte sich das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Die Insassen mussten im weiteren Verlauf zum Teil mit erheblichem Aufwand aus dem Fahrzeug befreit werden und erlitten teils schwere Verletzungen.

Der Beifahrer (†17) wurde dabei sogar so schwer verletzt, dass er später im Spital seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei bekannt gab. Die übrigen Insassen konnten stabilisiert werden und befinden sich in umliegenden Kliniken. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.