Horror-Unfall bei Skitag in Tirol Mädchen (12) liegt nach Sturz stundenlang in Wassergraben neben Piste

In St. Johann in Tirol stürzte ein 12-jähriges Mädchen beim Skifahren in einen Wassergraben. Erst nach zweistündiger Suche wurde das schwer verletzte Kind gefunden und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.