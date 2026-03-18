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Horror in Wien
16-Jährige vergewaltigt, erpresst und gefilmt

Drei Männer sollen eine 16-Jährige im Mai 2024 vergewaltigt und erpresst haben. Sie filmten das Verbrechen und drohten, die Aufnahmen zu veröffentlichen. Das Opfer wurde unter einem Vorwand in die Wohnung gelockt.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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In Wien soll sich im Mai 2024 ein schrecklicher Vorfall ereignet haben.
Foto: Jacek Dylag / Unsplash

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Drei Männer quälen 16-Jährige in Wiener Wohnung im Mai 2024
  • Opfer unter Vorwand in Wohnung gelockt, Vergewaltigung dokumentiert
  • Ein Täter ist 19 Jahre alt, nach zwei weiteren Verdächtigen wird gesucht
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Janine EnderliRedaktorin News

Sie haben sie in eine Falle gelockt, vergewaltigt und erpresst: Drei Männer sollen eine 16-Jährige in einer Wiener Wohnung gequält haben. Sie hielten das Leiden des Mädchens laut einem Bericht der «Kronen Zeitung» auf der Kamera fest und drohten, alles zu veröffentlichen, sollte das Opfer reden. 

Der Fall soll sich bereits im Mai 2024 ereignet haben – gerät aber erst jetzt an die Öffentlichkeit. Opfer und Täter haben sich nicht gekannt, schreibt die «Krone». 

Mädchen auf Bett fixiert

Nachdem das Mädchen unter einem Vorwand in die Wohnung gelockt worden war, fiel einer der Verdächtigen plötzlich über sie her. Das Mädchen versuchte, sich loszureissen, hatte jedoch keine Chance. Die Täter fixierten die Jugendliche auf dem Bett. Dort vergewaltigte einer der Täter sie laut dem Bericht. 

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Ein weiterer Mann (19) aus Syrien soll sich ebenfalls an der schreienden 16-Jährigen vergangen haben. Ein dritter Mann filmte dabei. Mit dem Videomaterial sollen die Männer das Mädchen anschliessend erpresst haben. 

Mehrere Monate nach der Tat traf das Mädchen in einem Park in Graz erneut auf ihre Peiniger. Sie entschied sich, Anzeige zu erstatten. Der 19-jährige Syrer wurde festgenommen. Nach den anderen zwei Männern wird noch gefahndet, berichtet die «Krone».

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