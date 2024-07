Frau an Baum gekettet und zum Sterben zurückgelassen

1/2 Völlig am Ende mit ihren Kräften: Ein Hirte fand die abgemagerte US-Amerikanerin per Zufall.

Johannes Hillig Redaktor News

Sie ist nur noch Haut und Knochen. Lalita K.* (50) überlebte 40 Tage im Dschungel von Indien. Sie hatte sich nicht verirrt, sondern war an einen Baum gekettet gewesen. Ein Hirte fand die völlig erschöpfte Frau am Samstag per Zufall, als er in der abgelegenen Gegend plötzlich Rufe hörte. Das berichtet der indische TV-Sender NDTV.

Sie war zu schwach, um länger zu sprechen, und wurde in ein Spital gebracht. In einer auf Englisch geschriebenen Notiz gab K. an, dass sie «40 Tage ohne Essen im Wald» verbracht habe, nachdem ihr «Ehemann sie mit einer Eisenkette» an einen Baum gefesselt hatte. Sie erwähnte auch, dass sie unter «extremer Psychose» leide. Bei ihr wurden Medikamente für psychische Probleme gefunden.

Pass und abgelaufenes Visum

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen versuchten Mordes gegen ihren Noch-Ehemann ein, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde. «Wir überprüfen jede Information in der von ihr geschriebenen Notiz», sagte Polizeisuperintendent Saurabh Agrawal.

K. hatte einen amerikanischen Pass und ein abgelaufenes Visum bei sich, das darauf hindeutete, dass sie zehn Jahre lang in Indien gelebt hatte. Andere Dokumente deuteten darauf hin, dass sie mit ihrem Ehemann in Tamil Nadu gelebt habe. Aufgrund ihres geschwächten Zustands konnte sie den Behörden noch keine offizielle Aussage machen. «Als wir sie entdeckten, war sie stark dehydriert. Es scheint, dass sie mindestens 48 Stunden dort festsass», sagte Amol Chavan, ein Inspektor der Polizeistation Sawantwadi. Die Polizei musste den Baum fällen und das Schloss aufbrechen, um die Frau zu befreien.

* Name bekannt