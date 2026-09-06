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Ausland
Polen: LKW bleibt auf Schienen stecken – Zug kracht hinein
Horror-Crash in Polen
Zug rammt LKW an Bahnübergang
Schreckmoment in Danzig: Ein LKW-Fahrer bleibt am 3. September zwischen den Schranken eines Bahnübergangs stecken und wird von einem Zug erfasst.
Publiziert: 15:58 Uhr
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Iryna Poddubna
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