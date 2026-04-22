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Historisches Projekt
Brücke verbindet jetzt Russland mit Nordkorea

Russland und Nordkorea feiern ein historisches Projekt: Die erste gemeinsame Strassenbrücke. Die Brücke wurde über den Fluss Tumen gebaut, der die Grenze zwischen den Ländern bildet.
Publiziert: 19:45 Uhr
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