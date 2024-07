Hier wird es richtig knapp Schock-Video zeigt fahrlässige Aktionen am Gleis

Im letzten Jahr wurden an Bahnübergängen auf der Wessex-Strecke von «Network Rail» in Grossbritannien 466 Missbrauchsfälle und 28 Beinahe-Unfälle registriert. Mit diesem Video will «Network Rail» auf die Gefahren rund um Bahnübergänge aufmerksam machen