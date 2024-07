1/8 Der Diktator und die Fluten: Nordkoreas starker Mann Kim Jong Un inspiziert Flutgebiete im Norden des Landes.

Er droht immer wieder mit atomwaffentauglichen Raketen und soll genügend spaltbares Material für Dutzende Atomsprengköpfe angereichert haben. Regelmässig droht Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (40) seinen Erzfeinden Südkorea und USA mit der Auslöschung – während sein Land zu den ärmsten des Erdballs zählt. Auch vor Überflutungen kann Kim sein Volk jetzt nicht schützen.

Das nordkoreanische Regime hat Bilder veröffentlicht, die den dynastischen Herrscher durchnässt, ohne Regenschirm und ohne Gummistiefel zeigen. Kim setzt sich den Elementen aus – und resigniert vor ihnen. Wie das nordkoreanische Propagandasprachohr KCNA berichtet, soll Kim die Flutgebiete und Rettungsarbeiten «inspiziert und geleitet» haben. Offenbar mit mässigem Erfolg.

Übermensch zeigt Schwächen

Der Übermensch in Nordkoreas Juche-Ideologie zeigt Schwächen. Dem Regen hat offenbar auch der Personenkult nichts anzuhaben. Rund 5000 Menschen seien in der Region Nord-Pyongan an der Grenze zu China gerettet worden. Weitere 5000 Menschen in Teilen von drei Provinzen seien «abgeschnitten» und befänden sich in Gefahr, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.

Den veröffentlichten Bildern zufolge hat er sicheres, abgesperrtes Gebiet nie verlassen. Kim kurvt auf einem überfluteten Luftwaffenstützpunkt herum. Die Wassertiefe kann dem Pseudo-Haudegen nichts anhaben, während Bilder auch Gerettete zeigen, die über das Rollfeld eilen.

Nach dem Regen droht Kims Rache

Weitere Bilder zeigen Kim, der sich erst einmal hinsetzt und die Lage vom bequemen gepolsterten Stuhl aus beobachtet. Auch die Umstehenden sind klatschnass. Wenigstens lächelt Kim nicht wie sonst immer. Haarsträhnen hängen ihm in die Stirn. Was kaum Gutes für die Genossen im Gebiet verheisst.

Der Führer ist bekanntlich unfehlbar. Gewöhnlich werden nach «Regime-schädlichen» Ereignissen in Nordkorea schnell Schuldige gesucht und hart bestraft – mitunter mit dem Tod.

Dass das Regime solche Bilder überhaupt veröffentlicht, das ist ein Hinweis darauf, dass die Menschen im Land längst wissen, wie ernst die Lage ist. Ein ratloser und durchnässter Kim, der laut KCNA den «Notstand ausruft» und «den Kampf persönlich leitet»: Kim will sich selber als der Mensch zeigen, der keine Strapazen scheut und für sein Volk sorgt, auch wenn alle Stricke reissen.

Nicht länger nur Übermensch

Unter seinem Grossvater und Dynastiebegründer Kim Il Sung (1912-1994) und seinem Vater Kim Jong Il (1941-2011) hatte die Juche-Ideologie noch verheissen, dass die Kims selbst über Naturgewalten wie Regen gebieten können.

Jetzt zeigt der Personenkult einen menschlichen Kim. Anzeichen dafür, dass auch anderes im Land nicht so läuft, wie es die Propaganda immer vorgaukelte.