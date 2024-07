Gefüllt mit Müll und Gülle Nordkoreanischer Ballon landet auf südkoreanischem Palast

Die Ballon-Schlacht geht weiter. Nordkorea lässt mit Müll gefüllte Ballons in Südkorea landen. Am Mittwoch trafen Trümmer von nordkoreanischen Ballons auf den südkoreanischen Präsidentenpalast in Seoul und weckten Sicherheitsbedenken.