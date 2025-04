Heli-Absturz in New York Rotorblätter fallen ins Gewässer

Ein Helikopter ist am Donnerstagnachmittag in den Hudson River in New York gestürzt. Zahlreiche Rettungskräfte stehen im Einsatz. Sechs Personen kamen bei dem Unfall ums Leben.

Publiziert: 11:57 Uhr