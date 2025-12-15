DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Sydney: Held vom Bondi Beach Ahmed al Ahmed spricht
Held vom Bondi Beach
«Bitte betet für meine Gesundheit»
Ahmed al Ahmed (43) hat einem der Attentäter am Bondi Beach die Waffe entrissen. Nun meldet sich der Held aus dem Spital.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Teilen
0
Kommentieren
Terror von Sydney
0:26
Held vom Bondi Beach
«Bitte betet für meine Gesundheit»
1:49
Meer aus Blumen am Bondi Beach
Hier gedenken Angehörige der Opfer
0:54
Cousin von Helfer
«Er ist ein Held, 100 Prozent Held!»
1:20
Eltern des Helden von Sydney
«Er hat den Drang Menschen zu beschützen»
0:52
«Werden den Hass ausmerzen»
Die ersten Worte von Premierminister Anthony Albanese
0:34
Chris Minns
«Angriff wurde gezielt auf jüdische Gemeinde gerichtet»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen