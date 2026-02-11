Spielen statt beten: Mit «Level Up!» will die katholische Kirche in Spanien Paare für Hochzeiten begeistern. Denn immer weniger junge Verliebte entscheiden sich für eine kirchliche Trauung.

Die spanische Kirche wirbt mit Videospiel «Level Up!» für kirchliche Hochzeiten

Spiel vermittelt Ehewerte wie Geduld, Grosszügigkeit und Ehrlichkeit in Retro-Look

Die katholische Kirche in Spanien schlägt neue Töne an oder besser gesagt, neue Levels. Weil immer weniger Paare vor den Traualtar treten, setzen die Bischöfe jetzt auf ein Videospiel. Pünktlich zum Valentinstag wurde «Level Up!», ein Spiel für zwei, präsentiert. Die Lust auf eine kirchliche Hochzeit soll durch das Game gesteigert werden.

2024 fanden von über 175'000 Eheschliessungen nur noch rund 31'000 in der Kirche statt, nicht einmal 18 Prozent. 2007 waren es noch mehr als die Hälfte. Gleichzeitig bleibt die Scheidungsrate hoch. Für die Kirche ein Alarmsignal.

Spielerisch lernen, worauf es in einer Ehe ankommt

Die Antwort darauf kommt im Retro-Look daher. Unter dem Motto «Liebe ist das epischste Abenteuer» begleiten Spieler das Paar Fran und Elena durch den Alltag.

Ob Stress im Job, Versuchungen am Junggesellenabschied oder Konflikte mit Ex-Partnern, wer Geduld, Grosszügigkeit und Ehrlichkeit zeigt, sammelt Punkte. Das Game soll spielerisch vermitteln, worauf es in einer Ehe ankommt.

Mehrjähriger Ehevorbereitungskurs

Laut der Bischofskonferenz richtet sich die Aktion vor allem an Paare, die über eine feste Bindung nachdenken. Man wolle die Schönheit der christlichen Ehe sichtbar machen, nicht nur jene ansprechen, die ohnehin schon überzeugt sind. Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit Studierenden der Päpstlichen Universität Salamanca und einem professionellen Game-Designer.

Doch es bleibt nicht beim Zocken. Bereits vor einigen Jahren führte die Kirche einen mehrjährigen Ehevorbereitungskurs ein. Denn, so hiess es damals deutlich: 20 Stunden Vorbereitung reichen nicht fürs Jawort vor Gott. Themen wie Kommunikation, Treue, Sexualität und Konfliktlösung stehen im Zentrum.