DE
FR
Abonnieren

Haben es auf Junges abgesehen
Furchtloses Hippo-Mami stellt sich Löwenrudel

Ein Löwenrudel hat sich als Beute ein junges Nilpferd auserkoren. Dumm nur, dass die Raubtiere die Rechnung ohne das Mami gemacht haben.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Tierische Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen