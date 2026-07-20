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Furchtloses Hippo-Mami beschützt Junges gegen Löwenrudel
Haben es auf Junges abgesehen
Furchtloses Hippo-Mami stellt sich Löwenrudel
Ein Löwenrudel hat sich als Beute ein junges Nilpferd auserkoren. Dumm nur, dass die Raubtiere die Rechnung ohne das Mami gemacht haben.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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