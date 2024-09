Grusliges Ritual in Indonesien Inselvolk holt Mumien aus ihren Gräbern

Beim Inselvolk der Toraja in Indonesien hat das Ma'Nene-Ritual Tradition. Alle vier Jahre exhumieren sie die Verwandten, säubern sie und kleiden sie neu ein. Danach werden sie in Tücher gewickelt und wieder in die Gräber zurückgelegt.