Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck präsentiert sich als selbstreflexiv und bürgernah. Als Wirtschaftsminister kämpfte er in der Ampelregierung gegen viele Krisen an. Seine Partei lenkt er auf einen pragmatischen Kompromiss-Kurs. Kann er die «Merkel-Lücke» füllen?

Auf einen Blick Robert Habeck: Vom Schriftsteller und Philosophen zum grünen Kanzlerkandidaten

Habeck fordert Kompromisse von seiner Partei für grüne Realpolitik

Er setzt bei seinem Image auf Selbstreflexivität und emotionale Nahbarkeit

Sandra Marschner Praktikantin News-Desk

«Kleine Helden, grosse Abenteuer» – so lautet der Titel eines von Robert Habeck (55) verfassten Kinderbuchs. Seine eigene Geschichte ist die eines Schriftstellers und Philosophen, der in die Politik einstieg, sich bei den Grünen hocharbeitete, während der Ampelregierung gegen Krisen mit Kompromissen ankämpfte und nun Kanzler werden will.

Habeck studierte unter anderem Germanistik, Philosophie und Philologie. Einige Jahre arbeitete er als freier Schriftsteller. 2002 folgte der Eintritt bei Bündnis 90/Die Grünen. Dort bekleidete er während seiner Karriere eine Vielzahl an Ämtern, war zwischen 2018 und 2022 Parteivorsitzender, bis er es 2021 als Mitglied in den Bundestag schaffte, wo er seitdem als Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz fungiert.

Habeck hält die Grünen auf Kompromiss-Kurs

Als Wirtschaftsminister zeichnete sich sein Einstieg in der Ampelregierung direkt markant ab. Kremlchef Wladimir Putin (72) drehte im Frühjahr 2022 den Gashahn zu. Die Angst in Deutschland vor Stromausfällen und kalten Wohnungen breitete sich aus. Robert Habeck musste Krisenmanagement beweisen und neue Gaslieferanten finden. In Katar fiel der grüne Wirtschaftsminister im Sommer 2022 auf die Knie. Von Kritikern als «Bückling» betitelt, dehnte Habeck wie so oft die Parteiideale stark aus – bewies jedoch gleichzeitig, dass er eine Unabhängigkeit Deutschlands von Russland über seine Parteiinteressen stellte.

Mit seinem pragmatischen Kurs einer grünen Realpolitik verlangt Habeck seiner Partei viele Kompromisse ab. Er liess Kohlekraftwerke weiterlaufen, Flüssiggasterminals bauen und trieb Waffenlieferungen voran. In einem Radiointerview im Sommer 2024 präsentierte Habeck die Grünen als «eine Partei aus der Mitte heraus, die dieses Vakuum nach Angela Merkel nicht einfach leer lässt, sondern dahin geht».

Er gibt sich selbstreflexiv auf Augenhöhe

Auf seinen Kniefall folgte im Frühling 2023 mit Habecks Heizungsgesetz ein Knall. Das Ende für fossile Heizungen und der Zwang, sich neue klimafreundliche Heizungen einzubauen, sorgte für einen immensen Aufschrei unter der deutschen Bevölkerung. Habeck gab seinen Fehler später zu und betonte seine schlechte Kommunikation.

Sprache ist ein zentrales Element im Image des grünen Kanzlerkandidaten. Er gibt sich betont selbstreflexiv. Seine Kampagne als Kanzlerkandidat lautet «Kanzler werden – Mensch bleiben». Habeck gibt sich auf Augenhöhe und nah an den (jungen) Wählerinnen und Wählern. Im Stream eines bekannten deutschen Twitch-Streamers trat er betont lässig in schwarzer Bomberjacke vor die Kamera, in den sozialen Medien zeigt er sich in emotionalen Videos.

Kritische Stimmen werfen ihm Verweichlichung vor – er betont seine emotionale Seite als Nahbarkeit und verständnisvolle Stärke. Wie weit sein Kompromiss-Kurs Habeck bringt, wird sich am Sonntag zeigen.