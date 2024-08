Grosseinsatz in Solingen (D) Dutzende Polizei-Streifenwagen stehen auf dem Platz

Schock bei einer Jubiläumsfeier im deutschen Solingen: Eine Messerattacke hat am Freitag zu drei Toten und mehreren Verletzten geführt. Der Islamische Staat (IS) bekennt sich zum Anschlag. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Gewahrsam.