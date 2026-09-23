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Zugspitze: Riesige Staubwolke nach Felssturz
Grosse Menge Gestein
Riesige Staubwolke nach Felssturz an der Zugspitze
An der Zugspitze hat sich eine grosse Menge Gestein gelöst. Bilder zeigen eine riesige Staubwolke.
Publiziert: 11:54 Uhr
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