Darum gehts
- Feuer brach auf Klimakonferenz-Gelände in Brasilien aus
- Pavillonkonstruktion aus leicht entzündlichen Materialien beschleunigte die Ausbreitung
- Feuerwehr des Bundesstaates Pará brachte Flammen schnell unter Kontrolle
Auf dem Gelände der Uno-Klimakonferenz im brasilianischen Belém (COP30) ist ein Feuer in einem grossen Zelt ausgebrochen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen am Donnerstag, wie grosse Flammen im Eingangsbereich in der Nähe der Länderpavillons hochschlugen. Menschen rannten durcheinander, Sicherheitspersonal setzte Feuerlöscher ein und es waren Sirenen und Helikopter-Motorenlärm zu hören. Das Gelände wurde evakuiert.
Die Brandursache war zunächst unklar. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigten, wie die Flammen in einem Gebäude bis zur Decke schlugen. Da die Pavillonkonstruktion mit Planen und Teppichen leicht entzündlich ist, breitete sich das Feuer rasend schnell aus.
Niemand verletzt
Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.
«Es ist schon unter Kontrolle, die Feuerwehr des Bundesstaates Pará ist vor Ort», sagte Tourismusminister Celso Sabino (47) am Donnerstag im Fernsehen. Es sei niemand verletzt worden.
Die Weltklimakonferenz soll nach zweiwöchigen Beratungen an diesem Freitag planmässig zu Ende gehen - wenn sie nicht um Stunden oder Tage noch verlängert wird.