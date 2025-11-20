Auf dem Gelände der Uno-Klimakonferenz ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Darum gehts Feuer brach auf Klimakonferenz-Gelände in Brasilien aus

Pavillonkonstruktion aus leicht entzündlichen Materialien beschleunigte die Ausbreitung

Feuerwehr des Bundesstaates Pará brachte Flammen schnell unter Kontrolle

Marian Nadler Redaktor News

Auf dem Gelände der Uno-Klimakonferenz im brasilianischen Belém (COP30) ist ein Feuer in einem grossen Zelt ausgebrochen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen am Donnerstag, wie grosse Flammen im Eingangsbereich in der Nähe der Länderpavillons hochschlugen. Menschen rannten durcheinander, Sicherheitspersonal setzte Feuerlöscher ein und es waren Sirenen und Helikopter-Motorenlärm zu hören. Das Gelände wurde evakuiert.

Die Brandursache war zunächst unklar. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigten, wie die Flammen in einem Gebäude bis zur Decke schlugen. Da die Pavillonkonstruktion mit Planen und Teppichen leicht entzündlich ist, breitete sich das Feuer rasend schnell aus.

Niemand verletzt

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.

«Es ist schon unter Kontrolle, die Feuerwehr des Bundesstaates Pará ist vor Ort», sagte Tourismusminister Celso Sabino (47) am Donnerstag im Fernsehen. Es sei niemand verletzt worden.

Die Weltklimakonferenz soll nach zweiwöchigen Beratungen an diesem Freitag planmässig zu Ende gehen - wenn sie nicht um Stunden oder Tage noch verlängert wird.