Kurz zusammengefasst Die Goldene Eule ist nach 30 Jahren gefunden

Die echte Eule wurde einst von einem Insolvenzverwalter beschlagnahmt

Wert der echten Eule: ursprünglich 150'000 Euro (141'000 CHF)

Die Goldene Eule ist rund 141'000 Franken wert. Foto: Chouette d'Or

AFP Agence France Presse

Die Goldene Eule ist gefunden: Eine gut drei Jahrzehnte dauernde Schatzsuche, an der sich in Frankreich Tausende beteiligt hatten, scheint zu einem glücklichen Ende gekommen. «Wir bestätigen, dass die Replik der Eule ausgegraben wurde», teilte der einer der Organisatoren des Spiels am Donnerstag in dessen Internetforum mit. Die Bronze-Eule war 1993 an einem unbekannten Ort vergraben worden, auf den ein Buch mit elf Rätseln Hinweise gab.

Der Finder sollte die Replik in eine etwa zehn Kilogramm schwere, aus Edelmetallen gefertigte und mit Diamanten besetzte Eule eintauschen können. Deren Wert war ursprünglich auf 150'000 Euro (141'000 Franken) geschätzt worden. Während die Replik sicher in ihrem Versteck lag, hatte die echte Eule ein bewegtes Schicksal.

Bronze-Eule wird gegen wertvollen Vogel getauscht

Zeitweise war sie von einem Insolvenzverwalter beschlagnahmt worden. 2009 starb der einzige Mensch, der bis dahin das Versteck gekannt hatte. Bei einem Notar hinterliess er einen Umschlag mit den Koordinaten, um den es einen jahrelangen Rechtsstreit gab. 2021 wurde das Versteck in Anwesenheit einer Gerichtsvollzieherin überprüft – wobei das mittlerweile verrostete Tier durch eine neue Replik ersetzt wurde.

Nach mehreren Neuauflagen des Rätselbuches beteiligten sich immer wieder neue Schatzsucher an dem Spiel – das sich nun seinem wirklichen Ende nähert, nämlich dem Tausch der Bronze-Eule gegen ihre reiche Schwester.